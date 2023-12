Vídeo-Motorista cai com carro em vala se revolta, fecha rua, leva tapa na cara da PM e acaba preso em Novo Progresso

Carro cai em vala e motorista culpa falta de sinalização, em Novo Progresso – (Fotos e Vídeos Sidney Spiess)

O carro ficou emborcado de lado na vala de quase três metros de largura

Um Motorista, caiu com o seu carro em uma vala na rua Santa Izabel (sem pavimento) no bairro Cristo rei em Novo Progresso. O acidente ocorreu na tarde deste domingo 10 de dezembro de 2023, por volta das 15h , segundo o condutor, a falta de sinalização facilitou a queda do veículo no buraco. Ele não ficou ferido.

O motorista ficou revoltado ao ver seu veiculo Fiat Palio placa NON3C43, de cor cinza, emborcada para cair na vala. “É muita falta de responsabilidade do município não sinalizar essa via para os condutores de veículos”. Um morador nas proximidades filmou o ocorrido com seu celular e enviou para reportagem do Jornal Folha do Progresso. No vídeo mostra o motorista visivelmente com sinal de embriaguez, o motorista fechou a rua Itaituba que fica nas proximidades onde o veículo caiu. A via ficou bloqueada para veículos, o homem revoltado colocou pneus e pedaços de madeira, um outro motorista tentou desobstruir a via, e foi interceptado pelo motorista revoltado, aqui ninguém passa, não mecha ai, e foi empurrado pelo homem revoltado. (Assista ao vídeo no Instagram clique AQUI)

Os moradores ligaram para a Polícia Militar, e informaram o acidente. O motorista disse que não pediu ajuda por ‘não estar em condições’. “Fiquei atordoado e não pensei em nada. Tive um prejuízo imenso e só pensava nisso”, afirmou.

O local é o mesmo que um caminhão da secretaria de educação do município de Novo Progresso, caiu e foi retirado com uso de maquinas pesadas, no dia 17 de novembro de 2023. Leia:Caminhão frigorífico da Merenda Escolar cai em bueiro em Novo Progresso

Policia Militar – Ao atender a ocorrência a guarnição da polícia militar, tentou dialogar e pediu para o motorista desobstruir a via, onde o mesmo não concordou e acabou levando tapa na cara do policial. Assista

Motorista cai com carro em vala se revolta, fecha rua, leva tapa na cara da PM e acaba preso em Novo Progresso; – Assista e leia mais>https://t.co/tX98cbAnf6 pic.twitter.com/22hhPEfAg0 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 11, 2023

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/12/2023/06:38:31

