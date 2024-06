VÍDEO: Mulher grávida ‘invade’ sessão na Câmara para cobrar paternidade de vereador

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)-Vídeo da transmissão da sessão mostra o vereador Abimael Pessoa pedindo para que a gestante fosse retirada do local.

Uma mulher grávida protagonizou um momento inusitado na Câmara Municipal de Murici na última quinta-feira (6). Durante a sessão, ela se dirigiu à Mesa Diretora enquanto o vereador Abimael Pessoa (PSB) discursava, cobrando o reconhecimento da paternidade de seu filho.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a gestante, que não teve sua identidade revelada, se posicionou em frente ao púlpito e, em poucas frases, revelou ter sido abandonada pelo vereador, pedindo o reconhecimento da paternidade do bebê, que seria fruto de um suposto relacionamento entre os dois.

O vereador interrompeu seu discurso e solicitou à presidência da Casa que tomasse providências. Alegando que a presença da mulher violava as normas da Câmara, o parlamentar insistiu que ela fosse retirada do local.

A mulher ressaltou que vinha sendo ignorada pelo parlamentar há meses, o que a motivou a tomar essa atitude pública. A presidente da Câmara Municipal decidiu interromper a sessão para que a situação pudesse ser resolvida de forma mais adequada. Até o momento, não há informações sobre a conversa entre a mulher grávida e o vereador Abimael Pessoa, nem sobre as medidas que serão tomadas em relação ao caso.

🚨VEJA: Mulher grávida 'Invade' sessão para cobrar paternidade de vereador. Durante a sessão da Câmara Municipal de Murici, a mulher grávida interrompeu o discurso de um vereador para confrontá-lo sobre a paternidade do seu filho.pic.twitter.com/69VVE9HxBe — CHOQUEI (@choquei) June 7, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2024/17:10:05

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...