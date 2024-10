VÍDEO: Pai é alvejado enquanto levava filha para a escola

Uma tentativa de homicídio chocou a cidade de Imperatriz (MA) na tarde desta quinta-feira, 24, quando um homem foi atacado a tiros em frente à Praça do Macedo, no bairro Parque Alvorada I. O incidente ocorreu por volta das 13h30, enquanto a vítima, que não teve seu nome divulgado, acompanhava a filha à escola.

Segundo relatos, dois indivíduos em uma motocicleta modelo Biz abordaram o homem e dispararam cerca de três vezes em sua direção. Apesar da gravidade da situação, a criança não sofreu ferimentos e foi retirada do local em segurança. Um veículo que passava no momento do ataque imediatamente prestou socorro, levando a vítima para um hospital da região.

As circunstâncias exatas do ataque ainda estão sendo investigadas pela polícia, que busca informações sobre os suspeitos e os motivos que levaram à ação violenta. A comunidade local está em estado de choque, uma vez que o ato ocorreu em uma área movimentada e em um momento em que muitas crianças estão a caminho da escola.

As autoridades fazem um apelo à população para que colaborem com informações que possam ajudar na captura dos responsáveis pela tentativa de homicídio. O caso é mais um exemplo da crescente preocupação com a segurança em Imperatriz, que tem enfrentado um aumento nos índices de violência nos últimos meses.

A polícia está trabalhando para esclarecer o ocorrido e garantir a segurança dos cidadãos, enquanto a família da vítima aguarda atualizações sobre seu estado de saúde.

