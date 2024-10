Colisão entre carreta e carro deixa vítimas fatais e feridos na BR-163, em Santarém | PA

Foto: Reprodução | O acidente ocorreu por volta das 6h da manhã deste sábado (26), na comunidade Cipoal 2, no km 14 da BR-163.

Acidente fatal foi registrado na manhã deste sábado (26) na BR-163, na comunidade Cipoal, em Santarém, oeste do Pará. Um carro de passeio e uma carreta bateram frontalmente. Com o impacto da batida, um homem e uma mulher que ficaram presos nas ferragens morreram ainda no local do acidente, e outras duas pessoas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal de Santarém em estado grave.

As vítimas que morreram em razão da batida entre os veículos foram identificadas como Ewerton Silva de Lima, 39 anos, e Kelciane Torres de Almeida, 40 anos. Foram levados para o HMS, Katianne Torres de Almeida e Jonas Pedroso.

A Polícia Rodoviária Federal chegou rapidamente ao local e tomou todas a providências de isolamento da área, ordenando o trânsito para evitar novos acidentes. O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e também foram ao local prestar socorro às vítimas.

“´Tivemos aí o registro de mais um acidente grave, infelizmente, com duas mortes e duas vítimas em estado grave, que foram foram levadas pelo Samu. As outras duas que ficaram presas nas ferragens, não resistiram. O motorista do caminhão relatou que que estava chegando em Santarém por volta das 05h30 para descarregamento de carga quando aconteceu essa batida”, contou o agente Amós Barbalho, da Polícia Rodoviária Federal.

A carreta seguia sentido Planalto-Centro e o veículo de passeio no sentido contrário quando eles se chocaram.

Com o impacto da batida, a carreta saiu da pista e foi parar no meio do mato. O carro de passeio rodou e ficou atravessado em um lado da pista, dificultando a passagem de outros veículos.

Veja:

A Polícia Científica foi acionada para fazer o levantamento de local de crime e a remoção dos corpos para o IML.

Fonte: Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/10/2024/13:43:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com