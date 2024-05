VÍDEO: Pessoa morre ao entrar em motor de avião em Amsterdã

Pessoa morre ao entrar em turbina de avião na Holanda. (Foto: Freepik)

Aeroporto informou que investiga as circunstâncias do acidente.

Uma pessoa morreu após entrar em um motor de avião em funcionamento no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, na Holanda, nesta quarta-feira (29/5). A aeronave fabricada pela EMBRAER pertence à empresa KLM, que confirmou a morte da vítima.

Os passageiros e a tripulação do avião já haviam embarcado quando o acidente ocorreu e alguns chegaram a testemunhar o episódio. A direção do aeroporto diz que investiga as circunstâncias do caso e o motivo que levou a vítima a entrar no motor da aeronave.

Em nota, a direção do aeroporto de Schiphol afirmou ainda não saber as circunstâncias do acidente. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que as equipes de emergência chegam no local do acidente.

“Hoje, houve um incidente horrível em que uma pessoa acabou no motor de um avião. Nossos pensamentos vão para os familiares, e nos preocupamos com os passageiros e colegas que testemunharam isso. A Polícia Real Militar está atualmente conduzindo uma investigação”, informou o aeroporto de Schiphol, que confirmou o caso nas redes sociais.

Visuals of Emergency crews at Amsterdam's Schiphol Airport attending the serious ground incident, after a person was ingested into the KLM Embraer E190STD aircraft (PH-EZL) engine on the apron. First Video Courtesy: Willem Middelkoop @wmiddelkoop Second Video courtesy: Ron… https://t.co/5q8FAirfyT pic.twitter.com/XRHamp5u8w — FL360aero (@fl360aero) May 29, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/05/2024/08:57:57

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...