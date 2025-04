Foto: Reprodução | A repercussão vem aumentando a cada dia, principalmente depois que o pregador mirim teve vídeos viralizados falando em “línguas”. Segundo ele, seria o ‘dialeto dos anjos’

Miguel Oliveira, de 14 anos, conta com mais de 1 milhão de seguidores em seu Instagram, além de centenas de vídeos virais na internet, e se tornou um dos missionários mais polêmicos do país.

Com inúmeras pregações viralizadas nas redes sociais, o ‘profeta’, como ele mesmo se autointitula, tem alcançado números proeminentes em todas as plataformas digitais. Num tom neopentecostal, o missionário mirim é seguido por milhares de pessoas, que vão até suas pregações, porém, também é alvo de críticas.

Membro da Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético em Carapicuíba, São Paulo, Miguel faz pregações em diversos eventos do país. Em seu testemunho, Miguel conta que, começou a pregar com três anos e que teria nascido surdo e mudo, sendo curado para cumprir sua missão de evangelizar.

Jovem, sua história mobiliza e inspira seus seguidores, mas, também gera desconfiança e críticas. A repercussão vem aumentando a cada dia, principalmente, depois que o pregador mirim teve vídeos viralizados falando em “línguas”. Segundo ele, seria o dialeto dos anjos.

Outro vídeo do rapaz viralizado, é quando o mesmo traduz o que outro pregador fala, também usando “línguas”, gerando comentários por parte da web.

Assista ao vídeo:

VÍDEO: Saiba quem é Miguel Oliveira, missionário mirim que tem causando polêmica na web Leia mais https://t.co/u9HBEezG7Y pic.twitter.com/1g8wbXqpwK — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 29, 2025

Miguel silencia comentários

Após a alta repercussão na web, Miguel Oliveirasilenciou todos os comentários em suas redes sociais. O missionário mirim, prometeu que irá se pronunciar sobre todos esses temas. “Esse final de semana vou pensar, refletir, sobre algumas críticas, claro que algumas construtivas. Vou parar para pensar sobre o meu ministério e ações. Segunda a noite, lanço um posicionamento oficial sobre a minha posição, devidamente a outras coisas, relacionadas a esse momento que estou passando hoje. Deus abençoe”, finalizou.

Viral no TikTok

“The King The Power The Best”, essas foram as palavras do Miguel que viralizaram nas redes sociais. Numa pregação, as falas do missionário mirim, causou um verdadeiro apogeu na web, produzindo milhares de memes. O TikTok, conhecido por seu teor musical e de danças, contou com centenas de vídeos de usuários dançando com as falas do jovem, que virou até música.

Pablo Marçal elogia Miguel

Esses dias vi um garoto de 14 anos, abalando no mundo religioso, mas quero te falar uma coisa, 14 anos você apanhando desse jeito, você é muito grande. E ele fala igual um pentecostal de 40 anos. E eu vi tanta gente batendo nele, quando vejo uma pessoa apanhando eu sendo cancelado: ‘eu mando uma mensagem pra ele, pode estar certo ou errado. Se você estiver certo segura o tranco, se não for desiste logo. Eu não desistiria e não ficaria dando respostinha para ninguém, ficaria firme.

