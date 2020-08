VÍDEO: Sucuri gigante é encontrada pelo Exército em Altamira

Imagens divulgadas em redes sociais impressionam: militares acharam o réptil em área de mata

O Exército Brasileiro divulgou nesta quinta-feira (13) imagens de uma grande sucuri encontrada em área florestal do município de Altamira, no Oeste do Pará.

Veja ao Vídeo:

O animal tem cerca de cinco metros e foi preservado pelos militares, que fizeram fotos com a sucuri e até deram água e banho à cobra.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações sobre a saúde do réptil, o destino que será dado à espécie da fauna amazônica e os detalhes da situação em que a sucuri foi encontrada – e se há algum crime ambiental envolvendo a ocorrência.

O Comando Militar do Norte já foi acionado para explicar as circunstâncias da extração do animal do lar natural. A Redação Integrada de O Liberal aguarda retorno. A Polícia Civil só deve se manifestar após o Exército se posicionar sobre o porquê de o animal ter sido removido. Acompanhe.

Militares tiraram fotos com a sucuri Militares tiraram fotos com a sucuri (Foto:via redes sociais)

Por:Redação Integrada de O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...