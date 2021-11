VÍDEOS: Motorista sobrevive após carro levantar voo e parar na traseira de outro veiculo em Novo Progresso

A motorista Ana Zonner, de 46 anos, sobreviveu a um grave acidente registrado por volta das 12h30min desta segunda-feira, 1 de novembro de 2021, na avenida jamanxim centro de Novo Progresso.

Ana foi flagrada por duas câmeras de segurança, em um ponto ela passa direto – rampou o quebra mola – nas proximidades do Banco do Brasil, mais adiante ela colidiu com a rotatória do garimpeiro e voo até atingir uma camioneta estacionada em frente a Conveniência Wiscritorio, na avenida Jamanxim região central da cidade de Novo Progresso. Na imagem (vídeo) mostra um motociclista passando por pouco não foi atingido na rotatória.

Socorristas do SAMU atenderam a ocorrência e levaram a vítima até o Hospital Municipal, onde recebeu os primeiros socorros. Nesta terça-feira, 2 de novembro, Ana Zonnner foi transferida para hospital regional em Itaituba, conforme informações de familiares, esta consciente com ferimentos na boca e cabeça. “Todos os exames foram realizados ainda a noite, ela recebeu alta na manhã desta quarta-feira (03) , esta retornando para Novo Progresso ainda na tarde desta terça-feira (03), ela é forte, disse o esposo Sergio Zonner.

Ana conversou no hospital com enfermeiro Everton e disse não lembrar do acidente.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

