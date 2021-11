Crime acontece em um supermercado do município de Paragominas, sudeste do Pará (Foto:TV LIBERAL REPRODUÇÃO)

Homem é preso por roubar R$ 600 em carne para pagar agiota no Pará

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (1º), ao tentar furtar R$ 600 em carne de um supermercado de Paragominas, sudeste do Pará.Segundo o suspeito, o motivo do crime seria para pagar uma dívida com um agiota da cidade.

Câmera de segurança do estabelecimento flagrou o momento em que o suspeito praticava o roubo. De acordo com as imagens, ele realiza o pagamento do produto no caixa, mas já havia deixado uma sacola com a carne debaixo do caixa. Após efetuar o pagamento de compras de valor menor, ele desce todas as sacolas e misturam com a que está com a carne escondida. Pega todas as sacolas e sai do supermercado sem pagar o valor correto.

De acordo com testemunhas, há três meses o suspeito conseguia roubar a carne. Ele também solicitava o produto na área do açougue, mas trocava as embalagens por outras que já estavam com ele. Para não levantar suspeita, ele acrescentava produtos mais baratos no momento do pagamento.

Ele foi preso pela Polícia Militar e encaminhado para a delegacia da cidade, onde receberá os procedimentos cabíveis.

02/11/2021 17h15

