Vigilante morre ao colidir com caminhão parado, na BR-230 Rodovia Transamazônica

O vigilante Joel Pereira da Silva, de 32 anos, tinha saído do trabalho e seguia para a casa dele., quando colidiu contra um caminhão que estava parado. | Foto:Reprodução

O corpo da vítima ficou caído no meio da rodovia. Motoristas que passaram pelo local no momento do acidente acionaram socorro médico, que constatou a morte.

Saída da pista, choque com objeto fixo, capotagem e colisão frontal estão entre os tipos de acidentes de trânsito mais frequentes, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Esses acidentes apresentam níveis de perigos distintos, mas dependendo do potencial pode ser fatal.

Foi o que aconteceu com um vigilante ao colidir a motocicleta que pilotava contra um caminhão parado, na noite do último sábado (24), na BR-230 (Rodovia Transamazônica), em Itupiranga, sudeste do estado.

A vítima morreu o local. O vigilante Joel Pereira da Silva, de 32 anos, tinha saído do trabalho e seguia para a casa dele. Ele trabalhava em uma empresa de segurança privada e morava em Itupiranga.

O corpo da vítima ficou caído no meio da rodovia. Motoristas que passaram pelo local no momento do acidente acionaram socorro médico, que constatou a morte.

Segundo testemunhas, o caminhão estava estacionado desde as primeiras horas da manhã, às margens da rodovia, sem uma das rodas traseiras, sinalizado com cones muito próximos ao caminhão.

Uma guarnição da Polícia Militar esteve preservando a cena do crime até a chegada da equipe da Polícia Rodoviária Federal.

Com informações de Alessandra Gonçalves/RBATV Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...