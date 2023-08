Vigilante suspeito de espalhar ameaças contra Lula é liberado após depoimento à PF, em Belém

Agentes da PF no imóvel em que estava o suspeito, em Belém. — Foto: Ascom / PF-PA

De acordo com a corporação, o homem tem porte funcional de arma e só pode usar o equipamento, que não pertence a ele, durante o expediente.

O vigilante suspeito de espalhar ameaças contra o presidente Lula (PT) foi liberado após prestar depoimento à Polícia Federal (PF). Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta sexta-feira (4).

De acordo com a corporação, o homem teve o celular apreendido, e, além disso, ele tem porte funcional de arma e só pode usar o equipamento, que não pertence a ele, durante o expediente.

A PF informou à reportagem da TV Liberal que o suspeito foi levado para prestar depoimento à unidade da corporação, mas foi liberado logo em seguida, sem tornozeleira eletrônica.

O homem é suspeito de propagar imagens com ameaças a Lula em redes sociais. Segundo a PF, ele compartilhava imagens ameaçadoras de ataques ao presidente da república.

Na próxima semana, o presidente se reúne com chefes de Estado de países vizinhos na Cúpula da Amazônia, em Belém.

Segundo divulgou a PF, as buscas tentam “evitar a possibilidade de atentado ao presidente, posto que o suspeito atua profissionalmente como vigilante e possui arma de fogo”.

Buscas em Santarém

A Polícia Federal também faz buscas, nesta sexta, em endereços do fazendeiro preso na quinta (3) em Santarém após ameaçar “dar um tiro em Lula” ao fazer compras em uma loja de bebidas.

O homem, identificado como Arilson Strapasson, chegou a pesquisar o hotel em que Lula ficaria hospedado no estado.

A Justiça Federal determinou restrições de circulação para Strapasson em Alter do Chão e que ele seja monitorado por tornozeleira eletrônica.

Fonte:TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2023/11:02:17

