Vinte pessoas são encontradas mortas em barco à deriva

(Foto:Reprodução/Ilhas Turcas e Caicos) – A polícia não encontrou sinais de violência nas vítimas; ‘outras possibilidades’ são investigadas

Um barco foi encontrado à deriva com 20 mortos a bordo, no mar do Caribe. Duas crianças estão entre as vítimas. Pesquisadores avistaram a pequena embarcação na última quinta-feira (24), a 1,6 km do arquipélago que abrange as Ilhas Turcas e Caicos. As informações são do G1.

A polícia não encontrou sinais de violência e não divulgou a identidade e a nacionalidade das vítimas. De acordo com o porta-voz da polícia do arquipélago, Takara Bain, não há vestígios de “ato criminoso”. Segundo ele, autoridades investigavam “outras possibilidades”, sem dar detalhes.

O arquipélago fica ao norte do Haiti e da República Dominicana e perto de Mayaguana, um dos 32 distritos das Bahamas. A região é rota de refugiados haitianos, que tentam entrar em outros países, e também do tráfico de drogas.

