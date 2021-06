Carro em alta velocidade atinge moto e mata três pessoas no Pará

Moto ficou destruída. | Foto:Reprodução

Um casal e sua neta não resistiram ao choque do veiculo e vieram a óbito no local.

A piçarra é um material que contém mistura de de rocha, areia e concreções ferruginosas, ou seja, juntos pode causar algumas derrapagens, até porque não é rígida. Em locais que assim, a atenção precisa ser redobrada. É necessário andar com velocidade reduzida.

Em um solo com piçarra, um casal e uma criança foram vítimas de um acidente e morreram no local. Ainda não se sabe se eram pai, mãe e filho. Na BR-422, próximo da Vila de Umarizal, em Cametá, na tarde da última segunda-feira (28), os três estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por um carro em alta velocidade.

A roda da frente do veículo ficou completamente destruída. O acidente ocorreu na curva conhecida como Florestão.

De acordo com testemunhas, o motorista do carro fugiu pela mata e ainda não foi localizado. A população das redondezas teria tocado fogo no veículo do suposto causador do acidente.

Com informações do Ver-O-Fato

