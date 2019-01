Vítima de assalto é derrubada de moto em Altamira

A imagem mostra a vítima caindo praticamente de rosto no chão, a mulher tem a bolsa roubada, ela estava sendo seguida pelo criminoso que fugiu sem prestar socorro, o veículo ficou danificado e a vítima precisou de atendimento médico. O fato foi registrado por câmeras de segurança em uma rua do Bairro Santa Ana durante a manhã desta quarta (19), em Altamira no Sudoeste do Pará.

As imagens foram encaminhadas para a polícia civil, quem tiver qualquer informação que leve ao assaltante, pode entrar em contato com o NIOP, através do 190 ou 193, sua identidade será mantida sob sigilo.

