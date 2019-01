Semas divulga edital para processo simplificado

Divulgado nesta quarta-feira (19) o edital para o novo Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de servidores de nível fundamental, médio e superior. O processo vai oferecer 168 vagas. A seleção para nível superior oferta 109 vagas em 4 cargos: técnico em Gestão de Meio Ambiente (Ciências Biológicas, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro de Pesca, Engenheiro de Produção, Engenheiro Sanitarista, Geografia, Geologia, Meteorologia, Pedagogia, Sociologia); técnico em Gestão Pública (Administrador, Ciências Contábeis, Economia, Estatístico); técnico em Gestão Informática (Ciências da Computação, Engenheiro da Computação); e técnico em Gestão de Agropecuária (Engenheiro Agrônomo).

Já para nível fundamental e médio são ofertadas 62 vagas para as funções de Assistente Administrativo, Assistente de Informática, Assistente de Infraestrutura, Auxiliar Operacional e Motorista.

A contratação temporária se dará no município de Belém e nos Núcleos Regionais de Gestão e Regularidade Ambiental/NURE da Semas, nos munícipios de Altamira, Marabá, Paragominas, Santarém, Itaituba e Redenção.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 24 a 25 de julho de 2017 e deverão ser efetuadas no site da Semas ou no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (SIPROS), onde é possível consultar também o edital completo.

Fonte: thompsonmota.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...