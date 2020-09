Vitor Bueno vê São Paulo unido para o “jogo mais importante do ano”

Nesta terça-feira, o São Paulo terá uma partida fundamental para as pretensões do clube no restante da temporada. Depois de tropeçar em casa, o Tricolor sabe que precisa vencer a LDU na altitude de Quito e, para isso, Vitor Bueno prega a importância do time entrar unido em campo.

“Chegamos fortes e unidos, mais do que nunca. Talvez seja o jogo mais importante do ano, temos que estar mais juntos do que nunca. Estamos prontos para fazer uma excelente partida e, diante de um jogo tão difícil, encaminhar três pontos, porque será importante para a nossa classificação”, afirmou em entrevista ao canal do clube.

Vitor Bueno também relembrou o bom desempenho que o Tricolor teve na vitória por 3 a 0 sobre a LDU no Morumbi, garantindo que o time será ofensivo nesta terça-feira, mesmo jogando fora de casa.

“Aquele jogo foi talvez um dos melhores do Diniz e foi um jogo em que a gente esteve bastante junto. Fizemos dois gols no começo, baixamos a linha, e depois fizemos mais um. Jogamos com muita inteligência e esse jogo vai precisar muito disso. Temos uma grande equipe, vamos em busca dessa vitória super importante”, disse Vitor Bueno.

“A nossa filosofia de jogo, que é jogar para frente e buscar o gol, vai se manter em todos os jogos”, finalizou.

Após três rodadas disputadas pela Libertadores, o São Paulo soma quatro pontos, na terceira colocação do grupo D.

Por:Gazeta Esportiva (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

