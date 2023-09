Viúva de candidato à Presidência assassinado no Equador é alvo de atentado

Verónica Sarauz é viúva de Fernando Villavicencio (Foto:Reprodução / Twitter / Via Metrópoles).

Polícia classifica o caso como um “procedimento isolado” e nega ter sido uma ação direcionada à mulher

Verónica Sarauz, viúva de Fernando Villavicencio, candidato à Presidência do Equador assassinado dias antes das eleições, foi alvo de um atentado nesta quarta-feira (27). De acordo com o também candidato Christian Zurita, que substituiu Villavicencio na chapa presidencial, a mulher estava em um carro em Quito, quando foi abordada por um criminoso armado que tentou atacá-la. Sarauz não foi atingida e passa bem.

Um homem de origem venezuelana foi preso suspeito do crime. A polícia afirma que o caso foi um ato isolado, e não uma ação direcionada.

Fernando Villavicencio aparecia em 3º lugar nas pesquisas de intenção de voto para a eleição do país, quando foi assassinado em 9 de agosto ao deixar um comício no norte de Quito. O candidato foi atingido por tiros na cabeça ao entrar em seu carro. Seis colombianos foram presos pelo crime e outro homem acusado de atirar contra o político morreu no confronto com um segurança do candidato.

Fernando Villavicencio vinha crescendo nas pesquisas de intenção de voto para a presidência da Colômbia

Candidato à presidência do Equador é assassinado a tiros; vídeo

Zurita, que subistitui Villavicencio, conquistou 16% dos votos e ficou em terceiro lugar nas eleições de 20 de agosto. A esquerdista Luisa González (34%) e o direitista Daniel Noboa (23%) irão disputar o segundo turno, em 15 de outubro.

Fonte:O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/09/2023/09:39:34

