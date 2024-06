VNL Feminina: Brasil vence Polônia e assume a liderança com invencibilidade na Liga das Nações

(Foto: Reprodução/Volleyball World)- Com a vitória, a seleção brasileira feminina de vôlei está matematicamente classificada para as quartas de final da VNL e busca o título inédito na competição.

Em um jogo eletrizante em Hong Kong, na China, a seleção brasileira feminina de vôlei manteve sua série invicta na Liga das Nações (VNL) 2024 ao derrotar a Polônia por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/17, 22/17 e 25/16, na manhã desta quarta-feira (12). A vitória coloca o Brasil na liderança isolada da tabela, com nove vitórias em nove jogos, e marca um novo recorde para a equipe na competição.

Diante de uma Polônia que também estava invicta na VNL, o Brasil precisou superar um primeiro set acirrado, perdido por 25 a 22. Nos sets seguintes, a equipe comandada por Zé Roberto dominou o jogo, com destaque para a atuação impecável da ponteira Júlia Bergmann, com 17 pontos na partida, e da capitã Gabi Guimarães, que contribuiu com 24 pontos.

✅ FIM DE JOGO! 🏐 🇧🇷 BRASIL 3×1 POLÔNIA 🇵🇱

➡️ (22×25, 25×17, 25×17, 25×16)

🏆 VNL Feminina pic.twitter.com/NBivl3v8NI — Portal Vôlei Brasil 🏐🇧🇷 (@portal_volei) June 12, 2024

Com a vitória, a SFV está matematicamente classificada para as quartas de final da competição. Com vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a equipe busca o título inédito da VNL, torneio que substituiu o Grand Prix em 2018.

Próximos jogos da seleção feminina

Quinta-feira (13/06): Brasil x Alemanha – 6h

Sexta-feira (14/06): Brasil x Bulgária- 2h30

Domingo (16/06): Brasil x Turquia – 6h

📆 Agenda semanal de jogos do Brasil na VNL Feminina 2024 com dias, horários e transmissões. A terceira semana de jogos será realizada em Hong Kong, na China, entre os dias 11/06 e 16/06 🇭🇰 pic.twitter.com/YWgNXD5pe5 — Portal Vôlei Brasil 🏐🇧🇷 (@portal_volei) June 10, 2024

