Joelma deu uma versão especial para o duelo entre Flamengo X Botafogo, em Belém | Reprodução / Instagram

Cantora destaca o duelo entre Flamengo e Botafogo que será disputado no Mangueirão.

O confronto entre Flamengo X Botafogo pela Supercopa Rei 2025 já começa a movimentar Belém e uma das estrelas do estado já está no clima do clássico carioca.

A cantora Joelma resolveu fazer uma versão especial para a ocasião com a música “Voando pro Pará”, hit que fez sucesso ao longo de 2024.

O vídeo destaca as principais estrelas de Fogão e Mengão, além de enaltecer a cultura paraense. O clipe mostra também alguns pontos turísticos da capital do Pará, além do estádio Olímpico do Pará.

Joelma vai se apresentar no Mangueirão antes da final da Supercopa Rei, uma novidade do evento, que será nos mesmos moldes do SuperBowl, maior evento esportivo dos EUA.

"Voando pro Pará": Joelma faz nova versão para Supercopa Rei. Assista! Leia mais https://t.co/BKDsZTVAt5 pic.twitter.com/Rl7DxIR9u7 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 31, 2025

A apresentação de Joelma está prevista para às 15h20, uma vez que haverá ainda a entrada do troféu da competição e os times dentro de campo.

Flamengo X Botafogo duelam no domingo (2), às 16h, no Mangueirão.

