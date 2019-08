Volta as Aulas- Segundo semestre inicia nesta quinta nas escolas públicas e privadas

Crianças serão recebidas com atividades diferentes (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal)

Reencontro de estudantes e professores terá atrações especiais

Finda a temporada de férias de julho e estudantes retomam os estudos do ano letivo de 2019, a partir desta quinta-feira (1º), em escolas públicas municipais, estaduais e particulares. Na rede municipal de Ensino de Belém, com 70 mil alunos em 199 escolas, estudantes contarão com atividades diversificadas para marcar a volta às aulas, mediante organização da Secretaria Municipal de Educação (Semec).Leia Também:

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Walter Leite Caminha, no bairro do Benguí, por exemplo, haverá apresentações de danças, atividades lúdicas, dinâmicas, pinturas e leitura às crianças, em meio a mais uma edição do projeto Prefeitura no Bairro, levando atendimentos gratuitos à população do Benguí e do bairro do Mangueirão. A titular da Semec, secretária Socorro Aquino, estará presente à programação na Escola Walter Leite Caminha.

Além de atividades nas escolas, a Prefeitura criou a série de dicas “O Nosso Compromisso é a Educação”, para pais e alunos, com o foco na Volta às Aulas. A intenção é orientar os responsáveis pelos alunos nesse momento de retorno aos estudos.

Como informa a Semec, algumas escolas municipais passaram por modificações estruturais para receber bem os alunos no retorno às aulas. Até o final do primeiro semestre deste ano, mais de R$ 9 milhões foram investidos em 17 escolas municipais de educação infantil, com reformas e manutenções, concluídas no mês de julho.

Estaduais

Já a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informa que o segundo semestre na rede estadual de ensino começa mesmo nesta primeira semana de agosto em quase mil escolas do Estado. A expectativa é que aproximadamente 553 mil alunos dos ensinos Fundamental e Médio retornem às escolas já nesta quinta-feira (1º), porque o ano letivo possui o mínimo de 200 dias e, para garantir que toda criança tenha uma educação de qualidade, é importante que os alunos comecem o segundo semestre logo no primeiro dia de aula, como ressalta a Secretaria.

Dirigentes e técnicos da Seduc realizam uma campanha de Vota às Aulas, com a distribuição cartazes convocando pais e alunos para que as escolas tenham 100% de frequência. O material foi distribuído em locais de grande movimentação pública, como praças, transportes coletivos, shoppings, delegacias, órgãos públicos e campos de futebol.

Os gestores de unidades administrativas USEs e UREs da Região Metropolitana de Belém e do interior do Estado também foram orientados a mobilizar os alunos. A mobilização também tem como foco o combate à evasão escolar, que coloca o Pará na quinta posição entre os estados brasileiros com os maiores indicadores de evasão, principalmente entre crianças do 3º ano do Ensino Fundamental e adolescentes do Ensino Médio. A titular da Seduc, secretária Leila Freire, vai acompanhar a volta às aulas na red estadual.

O combate à evasão é uma das principais metas do movimento Educa Pará: todos juntos pela garantia do direito de aprender. O movimento é uma parceria da Seduc, municípios e lideranças escolares visando garantir o direito de aprender de cada aluno e aluna nas escolas estaduais e municipais.

A Seduc destaca que, “além de repensar as ações pedagógicas na construção de uma nova agenda de aprendizagem, o Governo do Estado vem reformando e ampliando a rede física das escolas para tornar o espaço seguro e organizado à aprendizagem”. “Somente este ano já foram entregues 15 escolas totalmente reformadas e ampliadas”. Outras 105 foram alvo de serviços de manutenção, em julho, para garantir um retorno às aulas mais propício ao ensino.

Nas escolas particulares, o retorno das aulas também ocorrerá nesta quinta-feira. Pais e profissionais de Educação devem acompanhar crianças e jovens na retomada dos estudos, muitas vezes marcadas pela falta de ritmo de quem passou um mês longe das salas de aula.

Por:Redação Integrada

31.07.19

