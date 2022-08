Concessionária conclui travessia para interligação de rede de água em Novo Progresso

(Fotos Divulgação) -A Águas de Novo Progresso concluiu nesta semana, as obras de travessia para interligação de rede de água tratada que proporcionará muitos benefícios para a população do município paraense. A infraestrutura está localizada no perímetro Urbano da BR 163 e quando estiver totalmente concluída, ampliará a oferta de água tratada aos moradores dos bairros Cerro Azul, Bela Vista, Juscelândia e Tom da Alegria 3.

“A interligação contempla mais de 100 metros de extensão de rede DN 150 e mais de 30 metros de travessia sobre a BR 163 no método não destrutivo (MND), ou seja, uma tecnologia de ponta. Na operação estiveram envolvidos dezenas de colaboradores, os quais utilizaram equipamentos e maquinários de ponta”, explica Lucas Strojake, coordenador da Águas de Novo Progresso.

Lucas explica que, a cada dia, a Águas de Novo Progresso firma seu compromisso de levar água tratada para a comunidade. Segundo ele, em julho deste ano, a concessionária concluiu a perfuração de um novo poço, beneficiando cerca de mil moradores. “Ao mesmo tempo que ficamos felizes com a expansão dos serviços, entendemos que se trata de uma missão importante. À medida que a água tratada chega às moradias, maior é a qualidade de vida das pessoas”, explica.

A Aegea é a maior empresa privada de saneamento básico do país, atendendo uma população de 21 milhões de habitantes. Ela é a responsável pelos serviços de água e esgoto em mais de 150 municípios em todo país. No estado de Mato Grosso é responsável pela gestão de 24 concessões e mais uma no Pará, no município de Novo Progresso.

