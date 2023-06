Novo Progresso é 65º município mais populoso do PA, aponta o Censo do IBGE;Veja população

O IBGE divulgou nesta quarta-feira (28) os primeiros resultados do Censo Demográfico de 2022. (Foto: Reprodução)

População de Novo Progresso (PA) é de 33.638 pessoas, aponta o Censo do IBGE

A população da cidade de Novo Progresso (PA) chegou a 33.638 pessoas no Censo de 2022, o que representa um aumento de 33,89% em comparação com o Censo de 2010. Os resultados foram divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados do Censo também revelam que a população do Brasil é de 203.062.512, um aumento de 6,45% em relação ao Censo de 2010.

No estado do Pará, a população é de 8.116.132, o que representa um aumento de 7,06% quando comparado ao Censo anterior.

No ranking de população dos municípios, Novo Progresso está:

*na 65ª colocação no estado;

*na 106ª colocação na região Norte;

*e na 982ª colocação no Brasil.

A pesquisa do IBGE também aponta que a cidade em Novo Progresso tem uma densidade demográfica de 0,88 habitantes por km² e uma média de 3,2 moradores por residência.

O Censo

O Censo é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo IBGE; a anterior foi feita em 2010.

O levantamento realiza uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira e permite traçar um perfil socioeconômico do país.

A atual edição do Censo deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiada por conta da pandemia de Covid-19. Em 2021, houve um novo adiamento em razão da falta de recursos do governo.

Além de saber exatamente qual o tamanho da população, o Censo visa obter dados sobre as características dos moradores —idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda, saneamento básico dos domicílios, entre outras informações.

