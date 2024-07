Votação é encerrada na Venezuela; expectativa é por resultado nas próximas horas

Venezuelanos foram às urnas para escolher o próximo presidente do país

As seções eleitorais na Venezuela foram fechadas às 18h, horário local (19h em Brasília). As urnas receberam os votos dos venezuelanos na eleição presidencial deste domingo (28) por 12 horas.

Agora, a expectativa é pelo anúncio do resultado. Espera-se que o anúncio aconteça por volta da meia-noite (horário de Brasília).

Os venezuelanos foram às urnas neste domingo (28) para votar na eleição presidencial. Os principais candidatos na disputa são o presidente Nicolás Maduro e o opositor Edmundo González.

Após o fechamento das urnas, a oposição a Maduro disse que a jornada desta eleição “vai terminar como começou”. “Vamos celebrar em paz”, disse González.

Houve, porém, tensão após o fechamento das urnas. A oposição dizia que seus apoiadores estavam sendo impedidos de ter acesso às atas das seções eleitorais.

O governo brasileiro tem indicado preocupação com uma possível divulgação paralela de resultados. O ex-chanceler Celso Amorim, representante do Planalto na eleição, elogiou a “participação expressiva” de eleitores e disse esperar que “candidatos respeitem resultado”.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2024/22:43:24

