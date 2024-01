“Vou embora com amor, paz e luz”: diz prisioneiro executado nos EUA

Smith foi condenado pelo assassinato de Elizabeth Sennett, em 1988.

Kenneth Eugene Smith, de 58 anos, foi executado por asfixia por nitrogênio na noite de quinta-feira (25) no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Essa foi a primeira vez que esse método foi usado no país para executar um prisioneiro condenado à morte.

Smith foi condenado pelo assassinato de Elizabeth Sennett, em 1988. O crime foi encomendado pelo marido da vítima, o pastor Charles Sennett. Smith e outro homem, John Forrest Parker, receberam US$ 1 mil cada pelo serviço. Parker também foi condenado à morte, mas sua pena foi comutada para prisão perpétua em 2019.

A execução de Smith foi marcada por polêmicas. Organizações de direitos humanos criticaram o método, alegando que ele é cruel e desumano. Os advogados do prisioneiro também tentaram reverter a execução, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos negou os recursos.

A execução começou às 19h53, pelo horário local (22h53, em Brasília). Cinco jornalistas foram autorizados a acompanhar o procedimento através de um vidro. Parentes do prisioneiro também estavam no local.

Antes do início da execução, Smith fez uma declaração final afirmando que a humanidade estava dando um passo para trás, em referência ao método usado para a morte.

“Esta noite o Alabama fez a humanidade andar um passo para trás”, disse ele. “Espero que um dia possamos encontrar uma maneira mais humana de lidar com a pena de morte.”

Smith também mandou um recado para os parentes: “Vou embora com amor, paz e luz”, disse ele, segundo uma das testemunhas. “Amo todos vocês.”

Smith foi declarado morto às 20h25 (23h25, em Brasília).

Fonte: Notícias ao minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/01/2024/13:04:30

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...