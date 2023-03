WhatsApp anuncia mais comandos para admins e outras novidades em grupos

(Foto:Reprodução) – Atualização do mensageiro da Meta agora vai permitir que administradores escolham quem pode ou não entrar em um grupo via link compartilhado; confira todos os lançamentos

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira (21) novos recursos para grupos. As novidades, disponíveis para Android e iPhone (iOS), serão liberadas gradual e mundialmente para todos os usuários a partir de hoje, e incluem funções aguardadas, como a possibilidade de administradores determinarem quem pode ou não entrar em um grupo ou comunidade via link.

Outro recurso anunciado pela plataforma da Meta é a opção de visualizar de maneira simplificada todos os grupos ou comunidades que você e algum contato participem em comum. Nas próximas linhas, confira os anúncios e como usá-los.

As duas novidades anunciadas hoje (21) pelo WhatsApp têm a ver com os grupos e as comunidades do app. A primeira é relacionada à privacidade dos chats em conjunto: a partir de agora, os administradores poderão escolher quem participa ou não das conversas. Como isso vai funcionar? Simples: toda vez que um usuário ingressar em um grupo ou comunidade via link, os administradores receberão uma solicitação de entrada – aí, caberá a eles aceitar ou não o seu pedido.

Todas as solicitações de entrada ficarão concentradas em uma aba específica nos grupos ou comunidades, e basta um administrador aceitar o pedido para que você ingresse nos chats. Vale dizer que essa configuração poderá ser alterada a qualquer momento pelos admins, como acontece com todas as outras funções de privacidade do app.

Já a segunda novidade anunciada nesta terça-feira pelo WhatsApp possibilitará visualizar quais comunidades você participa em comum com outros usuários. O recurso funcionará exatamente como o de visualização de grupos comuns, bastando tocar sobre o nome do contato, com o chat aberto, para ter acesso às informações. Você pode conferir um tutorial ilustrado ensinando como usar essa função aqui.

Por:Jornal Folha do Progresso em 21/03/2023/10:32:17 com informações do TechTudo

