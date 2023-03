Rio jamanxim registra grande volume de água e ameaça passar por cima da ponte em Novo Progresso

O Rio Jamanxim que corta a cidade de Novo Progresso e deságua no Tapajós (afluente do Rio Tapajós), esta com nível máximo de água, nesta segunda-feira, 20 de março de 2023, água estava ameaçando passar por cima da ponte. Outra ponte na comunidade de Alvorada da Amazônia (distante 35 km de Novo Progresso), esta submersa alguns dias, água cobriu em volume maior e a ponte esta em baixo da água. Moradores do outro lado do rio, tem que contornar para sair em Novo Progresso ou usar barcos. Moradores relatam para reportagem do Jornal Folha do Progresso a quantidade de água e já estão em alerta e assustado com o volume de água.

Eles temem que aconteça a mesma tragédia que a força da água com madeiras boiando possa chegar até a ponte danificá-la, a água já segue próximo de passar por cima da ponte, relatou.

Nesta terça-feira, 21 de março de 2023, a reportagem buscou informação, os populares acreditam que o volume de água vai baixou comparado com o início da manhã de ontem. Mas, temem porque continua chovendo muito na cidade e toda região, também na divisa dos estados do Para com Mato grosso, onde o rio nasce.

Assista ao vídeo divulgado por morador nas redes sociais

