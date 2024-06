Helder, Lula e Jader Filho anunciam obra do Ver-o-Peso

O ministro Jader Filho, o presidente Lula e o governador Helder Barbalho assinaram o contrato que vai viabilizar obra de saneamento do Complexo do Ver-o-Peso, em Belém |Foto: Ricardo Stuckert/PR

O ministro das Cidades, Jader Filho, e o presidente Lula assinaram contrato com o Governo do Pará para destinar R$ 18,5 milhões para a construção de sistemas de saneamento no Complexo do Ver-o-Peso.

Apreparação para a realização da COP 30 em Belém segue a todo vapor e diversas obras já foram anunciadas para melhorar a infraestrutura da capital paraense e receber os mais de 60 mil turistas e autoridades internacionais previstas para visitarem o Pará durante o evento mundial da ONU.

O Ministério das Cidades e o Governo do Estado do Pará assinaram, nesta quarta-feira (5), o contrato de repasse de recursos para a implantação do sistema de esgotamento sanitário na área do Complexo do Ver-o-Peso, em Belém.

A obra está orçada em R$ 18,5 milhões, sendo R$ 16,6 milhões de repasse do Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, e R$ 1,9 milhões de contrapartida do Governo do Pará.

O projeto visa a execução de redes coletoras de esgoto bruto e ligações domiciliares na região do Ver-o-Peso. A assinatura do contrato foi realizada pelo ministro Jader Filho, pelo governador do Pará, Helder Barbalho, pelo presidente Lula e demais autoridades paraenses no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

Serão cerca de 16 mil habitantes diretamente atendidos pela obra e mais outras 50 mil pessoas, que correspondem a toda a população que circula e trabalha nos locais que fazem parte do Complexo do Ver-o-Peso, como a feira coberta, Mercado de Carne, Mercado de Peixe, Solar da Beira e o porto hidroviário

“Quem é de Belém sabe que esse é o momento de comemorar todos os avanços que estamos conquistando para a nossa capital. Desde que Belém foi escolhida como sede da COP 30, o Ministério das Cidades, o Governo Federal e o Governo do Pará não deixaram um dia sequer de trabalhar em prol dessa realização, que vai deixar um legado gigante para a cidade”, afirmou o ministro das Cidades.

Segundo Jader Filho, o convênio assinado junto ao governador do Pará, Helder Barbalho, e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai melhorar a qualidade de vida de mais de 60 mil pessoas que vivem, visitam ou trabalham diariamente naquela região. “Nosso cartão postal vai ficar ainda mais bonito para recebermos o mundo de braços abertos em Belém em 2025”, destacou o ministro.

INVESTIMENTOS EM BELÉM

A obra integra os investimentos federais para o Novo PAC e faz parte do conjunto de ações preparatórias para Belém sediar a Conferência da ONU sobre mudanças climáticas (COP 30) em novembro de 2025.

O objetivo do contrato é a intervenção no sistema de esgotamento sanitário na área do Complexo do Ver-o-Peso, a maior feira a céu aberto da América Latina. Na primeira etapa, serão executados quatro mil metros de rede coletora de esgoto sanitário e 290 ligações domiciliares.

A obra beneficia as principais vias do centro comercial de Belém, que, atualmente, encaminha o esgoto sanitário sem nenhum tipo de tratamento diretamente para as águas da Baía do Guajará. A conclusão da obra está prevista para agosto de 2025.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2024/08:41:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...