Joelma é flagrada durante madrugada praticando ritual no meio da rua; veja o vídeo.

(Foto:Reprodução)-A cantora Joelma foi flagrada praticando um ritual pra lá de inusitado durante madrugada nas ruas de São Paulo.

Joelma foi flagrada plantando árvores no meio de um canteiro, junto com outras pessoas. A cantora parecia estar com roupa de show e no vídeo é possível ver Joelma com a mão na massa.

A coluna do jornalista Leo Dias entrou em contato com a assessoria de Joelma que afirmou ser um hábito da cantora praticar tal ritual e estar sempre junto à natureza:“Ela quis plantar. Fez para incentivar às pessoas a cuidar da natureza Ela está acostumada a fazer plantações. Achou bacana e fez isso ontem. Ela plantou ontem, mas é um hábito que ela já tem. A Joelma adora contato com a natureza.”

A cantora recentemente se envolveu em uma polêmica religiosa com o nome de Anitta. A musa do funk teria convidado a diva do Forró para fazer uma parceria musical. No entanto, segundo o site de Leo Dias, a ex-diva do Calipso teria declinado o convite.

Alguns fãs de Anitta teriam afirmado que Joelma não aceitou o convite por Anitta ser do Candomblé, e Joelma ser evangélica. No entanto a assessoria da cantora de forró disse que isso não tem nada a ver e que a artista apenas não aceitou o convite por divergência de agenda: “gente sem noção” e Não deu certo ainda, mas quem sabe na frente.”

