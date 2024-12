Zaynara pode trazer mais um prêmio ao Pará

A cantora paraense Zaynara foi indicada para a categoria “Revelação” na premiação Women’s Music Award (WME), que terá o seu resultado divulgado na noite desta terça-feira (17) | Foto: Anthony Araújo/Divulgação

Diva do Beat Melody, Zaynara foi indicada na categoria “artista revelação” na premiação Women’s Music Award (WME), promovida pela Billboard Brasil, que terá seu resultado divulgado na noite desta terça-feira (17).

Depois da grande vitória na categoria “Revelação do Ano” no Prêmio Multishow, Zaynara pode trazer ao Pará mais um importantíssimo prêmio da indústria musical.

Ela foi indicada para a categoria “Revelação” no Women’s Music Award (WME), premiação promovida pela Billboard Brasil para a promoção e empoderamento de artistas e profissionais femininas no meio musical.

A artista cametaense disputará com grandes nomes de todo o Brasil. A categoria “Revelação” será decidida por votação popular, encerrada em novembro.

Além de concorrer na categoria “Revelação”, Zaynara, diva do beat melody, também se apresentará na premiação do Women’s Music Award, que será realizada no Teatro Renault, em São Paulo (SP).

Onde assistir

A premiação do Women’s Music Award (WME) é realizada na noite desta terça-feira (17) e será transmitida ao vivo, a partir das 21h, em dois locais: o primeiro, no canal da DiaTV, pelo YouTube; e o segundo, no site da Billboard Brasil.

Quem mora em São Paulo (SP), uma boa notícia: a premiação do Women’s Musica Award (WME) ainda está com ingressos disponíveis para a plateia, com valores a partir de R$ 60,00.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2024/17:07:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...