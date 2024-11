Lançamento da Campanha Papai Noel dos Correios 2024 no Pará

Papai Noel dos Correios (Foto:Reprodução) – No Pará, os Correios lançam nesta terça-feira, 12 de novembro, a 35ª edição da maior ação de Natal do Brasil, a campanha Papai Noel dos Correios. O lançamento estadual será realizado às 9h30, na agência Central de Belém, localizada na av. Presidente Vargas, 498, no bairro da Campina, em Belém.

A cerimônia contará com a presença do superintendente estadual dos Correios no Pará, Marcelo Gomes Pinheiro, que fará a abertura oficial do evento, acompanhado pelo Papai Noel. Além disso, 17 crianças participantes da campanha estarão presentes, assim como a madrinha oficial da edição 2024. O evento contará também com a participação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e dos ajudantes do Papai Noel, Carteirito e Carteirita, além de padrinhos, madrinhas e empregados dos Correios.

A campanha disponibiliza cartas com pedidos de crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Também são disponibilizadas para adoção cartinhas enviadas por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social.

Em 2023, pela primeira vez, a campanha atendeu 100% dos pedidos das crianças. Foram 270 mil cartinhas adotadas – cerca de 210 mil foram adotadas por pessoas físicas e 60 mil contempladas por meio de doações realizadas por mais de 200 parceiros como empresas e órgãos públicos em todo Brasil.

SERVIÇO

Lançamento da campanha Papai Noel dos Correios 2024

Data: terça-feira, 12/11/2024, às 9h30

Local: Agência dos Correios – Central de Belém – Av. Presidente Vargas, 498, no bairro da Campina, Belém/PA.

