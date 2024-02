Justiça mantém prisão de autuados por estupro de vulnerável em Novo Progresso

O Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia do TJPA decretou a prisão temporária da avó e do suposto abusador , um homem de 64 anos, autuado pela prática, em tese, de estupro de vulnerável, delito previsto no artigo 217-A, Caput, do Código Penal Brasileiro (CPB).

O delito, em tese, teria ocorrido durante um certo tempo, o caso foi investigado e o Ministério Público pediu a prisão dos envolvidos. A avó é acusada de receber a importância de R$ 130 (cento e trinta reais) para liberar a criança para ser abusada pelo homem. O Caso foi acompanhado pelo Conselho Tutelar e segue em segredo de justiça.

Na residência do acusado A.S. foi encontrado armas , celulares e munição (Foto>Divulgação Policia)

Durante audiência de custódia, o magistrado observou que há indícios tanto de autoria quanto da materialidade dos delitos e que a prisão é necessária para a manutenção da ordem pública, pois o crime cometido apresenta gravidade concreta, em consequência, a necessidade da prisão temporária, conforme solicitado pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Para o magistrado, a prisão temporária é necessária para a adequada conclusão da investigação policial, além de impedir eventual interferência nos depoimentos a serem colhidos, fuga e, também, a reiteração delitiva.

Processo em segredo de Justiça.Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, a criança vitima de abuso, foi recolhida pelo pai que reside em outro estado.

Acusados: A avó foi transferida para o presidio feminino da cidade de Santarém (distante 700 km de Novo Progresso) onde ficará a disposição da Justiça, o homem de 64 anos aguarda transferência para presidio de Itaituba (distante 400 km de Novo Progresso). A mulher (avó), trabalhava como domestica e o homem é dono de fazenda em Novo Progresso.

