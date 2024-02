17° CIPM apreende armas de fogo e munições em Rurópolis-Pará

(Foto: Reprodução)- Policiais da 17° Companhia Independente de Polícia Militar (17° CIPM), Unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional X (CPR X), apreenderam, no último domingo (11), duas armas de fogo no município de Rurópolis, sudoeste do Estado.

Por voltas das 20h, a guarnição foi acionada por populares acerca de uma tentativa de homicídio, na Comunidade Flor da Selva. De imediato, foi feito deslocamento até o local informado e, ao chegar lá, a vítima, a qual havia sido atingida na lateral esquerda do abdômen, já estava sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Na casa da provável vítima, os agentes se depararam com duas armas de fogo, do tipo espingarda, cal .28 e cal .20. Além disso, foram apreendidas duas munições cal .20 deflagradas e quatro intactas, bem como sete projéteis cal .28 intactos.

O homem relatou à equipe que o possível autor do disparo residia nas proximidades da mesma Comunidade. Os policiais realizaram diligências até a casa da genitora do suspeito, a qual informou que não tinha notícias do filho. Os militares fizeram buscas, porém não localizaram o indivíduo.As armas e munições apreendidas foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil do município para formalização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: PM-PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/02/2024/09:15:45

