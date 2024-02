Juiz converte em preventiva prisão de motorista suspeito de atropelar mulher na comunidade Estrada Nova, em Santarém-Pará

Francisco André Noronha Sampaio, fugiu do local sem prestar socorro à vítima— (Foto: Reprodução)

A vítima, Jilcilene Freitas da Silva morreu horas depois no Hospital Municipal. O suspeito estava com sinais de embriaguez.

O juiz plantonista, Manoel Carlos de Jesus, converteu em preventiva a prisão em flagrante de Francisco André Noronha Sampaio, o motorista suspeito de atropelar uma mulher na comunidade Estrada Nova, em Santarém, no oeste do Pará, na tarde de terça (13). A decisão foi tomada durante audiência de custódia que ocorreu na manhã desta quarta-feira (14), após a notícia de que a vítima do atropelamento, Jilcilene Freitas da Silva, 43 anos, morreu no HMS.

Segundo os relatos das autoridades judiciais, a prisão ocorreu em estado de flagrância, o que significa que o indivíduo foi detido no momento ou imediatamente após a prática do delito. Após uma análise do auto de prisão em flagrante, o juiz constatou que todos os requisitos formais foram atendidos, garantindo a validade do procedimento.

De acordo com a decisão, as declarações das testemunhas e do próprio suspeito Francisco André Noronha Sampaio, indicaram indícios da sua ligação com o crime em questão. Diante da gravidade dos fatos, o juiz Manoel Carlos de Jesus decidiu converter o flagrante em prisão preventiva.

O ocorrido

Uma professora de 43 anos morreu no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) horas depois de ter sido atropelada por um motorista que conduzia um caminhão, e apresentava sinais de embriaguez. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (13) na rodovia Curuá-Una (PA-370), KM 14, na comunidade Estrada Nova, em Santarém, oeste do Pará. A vítima foi identificada como Jilcilene Freitas da Silva.

Francisco Noronha foi encontrado pela PM dentro de outro carro conduzido por Jhon Way Coelho Soares, que também foi levado à delegacia por tentar dar fuga ao motorista responsável pelo atropelamento. Jhon, no entanto, assinou TCO e foi liberado. Já Francisco, foi preso em flagrante.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/02/2024/09:26:16

