1º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores Interestadual MT/PA Estabelece um Novo Marco para o Desenvolvimento da Região

(Foto:Emfoco tv br) – 1º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores Interestadual MT/PA que contempla 25 municípios, localizados no eixo do desenvolvimento da BR 163 e em suas proximidades, foi realizado nos dias 26 e 27 de agosto na cidade de Novo Progresso, estado do Pará, com a participação de várias autoridades, entre elas os Deputados Estaduais Eraldo Pimenta, Hilton Aguiar e o Senador da República Zequinha Marinho.

O evento foi sediado pela Câmara de Vereadores de Novo Progresso com o apoio do Executivo Municipal, que marca o início de um novo tempo para toda região, através de uma união histórica que visa o desenvolvimento sustentável dos municípios e sanar os problemas que há muito tempo tem gerado prejuízos à população. O Presidente da Frente Parlamentar de Vereadores Interestadual MT/PA Wanderley Paulo (vereador pela cidade de Sorriso/MT), presidiu os trabalhos com maestria e oportunizou um amplo debate de várias temáticas que são de extrema importância para a região.

Outro ponto vital para o sucesso dessa reunião foi a participação ativa das tribos indígenas que foram ouvidas, através de seus líderes e colocaram os seus pontos de vista sobre o crescimento da região.

É interessante ressaltar o empenho e dedicação dos 11 Vereadores de Novo Progresso que há mais de um mês estão realizando reuniões locais e em outros municípios, com a finalidade de construir propostas consistentes para enriquecer o 1º Encontro e foi com essa tônica que os nobres Edis participaram ativamente de todas as temática, elevando o nível dos debates, com conhecimento de causa e, mostrando caminhos que vão trazer soluções para os entraves que o município e região estão enfrentando.

O Prefeito Gelson Dill apoiou o evento e mostrou os gargalos que precisa ser solucionado, para que de fato, essa região do Pará possa avançar no desenvolvimento desejável.

O Presidente da Câmara de Novo Progresso Chico Sousa enfatizou as atrocidades que o povo trabalhador está passando por falta de ações do Governo Federal para regularizar e documentar as pessoas que estão buscando o sustento para suas famílias, através do extrativismo mineral, e por essa ineficiência do Estado, muitas vezes essas pessoas de bem são tratadas como bandidos, com repressões absurdas e desumanas.

Também esteve contribuindo com as temáticas o Secretário Executivo do Consórcio Tapajós Neri Prazeres que participou das discussões, colocando o Consórcio Tapajós como parceiro nesta labuta.

O evento contou com a participação em massa dos vereadores inseridos nesse projeto e na noite do dia 26, mais de 500 pessoas compareceram para prestigiar a abertura do 1º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores Interestadual MT/PA.

Por Wesley Samuel

