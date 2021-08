Policial militar é baleado por dupla de assaltantes em Santarém

Ação criminosa foi praticada por dois homens. Eles fugiram em seguida

Um policial militar foi baleado, neste sábado (28), em Santarém, no oeste paraense. Ferido de raspão na cabeça, ele não corre risco de morte. O portal O Impacto informou que o crime foi praticado por uma dupla de assaltantes. O baleamento ocorreu durante uma tentativa de assalto em um estabelecimento comercial na avenida Curuá-Una, próximo à ponte do Urumari.

Segundo as primeiras informações, o soldado Aimoré foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal. Agindo como se fossem clientes, os criminosos entraram no estabelecimento. Em certo momento, um deles sacou a arma e atirou no policial. Os bandidos fugiram do local em uma moto marca/modelo Honda Fan 160, de cor preta. Policiais militares fazem buscas à procura da dupla de bandidos.

Por:O Liberal

28.08.21 16h33

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...