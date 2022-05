Homem mantido preso pela esposa apanhava todos os dias

Na delegacia, ele chorou ao relatar que não aguentava mais as humilhações e agressões da companheira | Foto:Reprodução

Mulher acreditava que o marido tinha amantes. Ela foi presa nesta segunda (23)

Um homem conseguiu escapar da esposa após ter sido mantido trancado dentro de casa, em situação cárcere privado, durante cinco dias no setor Construindo Sonhos, em Araguaína, no estado do Tocantins. O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira (23) na Polícia Civil. (Com informações Folha do Estado).

O homem estava com várias lesões nas costas causadas pelas unhas da esposa. Na delegacia, ele chorou ao relatar que não aguentava mais as humilhações e agressões da companheira, que o batia todos os dias.

Acreditando que ele tivesse caso com outras mulheres, a agressora rasgou o uniforme de trabalho dele e disse que cortaria sua garganta quando ele estivesse dormindo.

Na tarde desta segunda (23), o homem conseguiu pular o muro da casa e ligou para a Polícia Militar pedindo socorro. A mulher de 30 anos foi conduzida à delegacia juntamente com quatro crianças que estavam na residência no momento da abordagem, sendo três filhos da vítima.

Na entrada da delegacia, a mulher ainda desferiu um soco no rosto de um cinegrafista de TV. Ela estava com uma criança no colo e uma toalha sobre a cabeça.

A Polícia Militar já havia registrado outra ocorrência envolvendo o casal, quando a mulher ameaçou o marido com uma faca e chegou a cortá-lo.

