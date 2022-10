Polícia apreende 685 kg de cocaína em carreta carregada com caroço de algodão em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

À polícia, o motorista assumiu que pegou a droga na cidade de Nova Mutum e levaria a carga até Santos (SP). Afirmou ainda que receberia o valor de R$ 20 mil pelo transporte (Com informações do g1 MT).

Ainda segundo a PRF, a equipe parou uma carreta com uma carga mal armazenada, que derramava na rodovia e com altura das guardas laterais irregular.

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, apreendeu, na tarde desse domingo (23), 685 kg de cocaína em uma carreta carregada com caroço de algodão, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá.

You May Also Like