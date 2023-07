25º Megaleilão Nelore CFM oferta 500 reprodutores de alto padrão genético

(Foto: Divulgação) – Campo Grande (MS) receberá mais uma vez o Megaleilão Nelore CFM, evento presencial que abre as vendas do ano com os melhores Touros CFM da safra 2021. Em dois dias, serão colocados à disposição do mercado 500 touros Nelore CEIP: 400 Touros no dia 03 de agosto, em Campo Grande/MS; e 100 Touros na Megaloja da Fazenda Lageado, no dia 04 de agosto, em Aquidauana/MS.

Todos os touros ofertados durante o Megaleilão têm CEIP (Certificado Especial de Identificação e Produção), exame andrológico e DEPs assistidas por genômica. Eles passaram por um rigoroso processo de avaliação genética coordenado pela equipe do prof. José Bento Ferraz (USP Pirassununga) e estão prontos para trabalhar a campo na próxima estação de monta.

“São simplesmente nossos melhores touros da safra”, informa Tamires Neto, gerente de pecuária da CFM. “Eles têm alto índice CFM e imprimirão ganho de peso, fertilidade, precocidade sexual e qualidade de carcaça nos seus filhos”.

A genética é de altíssima qualidade e ofertada em condições especiais de venda e de frete:

. O pagamento é em 14 parcelas (2+2+10), com descontos progressivos nas baterias de touros

. As comissões de compra são decrescentes de acordo com o volume de touros adquiridos. E podem chegar a zero.

. O frete é grátis para:

– Qualquer quantidade de touros para os estados de SP, MS, MT, MG, GO e TO

– Pontos de entrega nos estados do PA, MA e BA (Novo Progresso-PA, Redenção-PA, Santa Inês-MA, Correntina-BA e Feira de Santana-BA)

– Cargas fechadas de touros (16 ou 24 animais) em toda a malha rodoviária brasileira (exceto estados com restrição pelo status de aftosa).

“A CFM é um dos maiores fornecedores de touros Nelore do Brasil. Nosso programa de melhoramento genético tem mais de 40 anos. Além disso, já comercializamos mais de 46 mil reprodutores para todo o país, com genética Nelore superior a cada safra. Nossos touros são criados e recriados a pasto e respondem extremamente bem aos mais diversos ambientes, trazendo grandes melhorias de produtividade”, ressalta Tamires Neto.

O Megaleilão Nelore CFM 2023 também marca a volta da Megaloja, na Fazenda Lageado, em Aquidauana, MS. Os 100 touros da Megaloja serão ofertados a preço fixo, sem comissão e com as mesmas vantagens de frete do leilão do dia anterior.

Fonte: Ascom CFM/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2023/05:25:27

