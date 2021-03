39% dos brasileiros consideram governo Bolsonaro ruim ou péssimo, segundo o Ipec

Boa parte do eleitorado evangélico ainda apoia o presidente – (Foto:Marcelo Camargo/Agência Brasil)

De acordo com a pesquisa do Ipec (Inteligência, Pesquisa e Consultoria), o instituto que reuniu a equipe do Ibope, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é considerado bom ou ótimo por 28% dos brasileiros, para 39% ele é ruim ou péssimo.

O eleitorado evangélico, 38% mais especificamente, ainda apoia o atual presidente, segundo a pesquisa. Entre os eleitores que ganham acima de cinco salários mínimos, 47% o consideram ruim ou péssimo, e 24% o consideram ótimo ou bom.

Com renda de até um salário mínimo, ele é aprovado por 26%, mas o percentual dos que o rejeitam é bem menor: 38%.

