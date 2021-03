Número de novos casos mais que triplica em apenas 24 horas com 4 mortes em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Médicos alertam para os cuidados, pois segundo eles muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas com medidas simples como lavar as mãos, evitar aglomerações e fazer uso da máscara.

O Governo municipal voltou publicou novo decreto em base ao do Governo Estadual nesta quinta-feira (04), e faz apelo para que a população siga as recomendações de segurança. De ontem para hoje foram 3 novos óbitos confirmados, totalizando 31 mortes pela doença em Novo Progresso, desde o início da pandemia.

Mais 51 novos casos de coronavírus foram registrados nas últimas 24 horas. Número três vezes maior do que a média diária que vinha ocorrendo em Novo Progresso. Os números constam no boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Saúde nesta quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Com isso, o número total de casos confirmados até agora é de 1.569. Estes números vem aumentando nos últimos dois dias.

