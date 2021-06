5 filmes para te inspirar a estudar

(FOTO:Reprodução-https://unsplash.com/photos) – A vida de quem se dedica aos estudos é cheia de pressões que podem, muitas vezes, acabar destruindo a motivação para continuar. Se você está precisando estudar, seja para completar o currículo, para entrar na faculdade ou para tentar uma das quase 7 mil vagas que serão abertas em concursos no estado, preparamos uma lista com filmes que trazem histórias inspiradoras e mostram como a educação pode transformar vidas, o que pode te inspirar em sua jornada.

Uma lição de vida

Este filme de 2010 pode ser o que você precisa para se motivar se pensa que está velho demais para estudar e correr atrás de seus sonhos. A produção conta a história de um queniano de 84 anos, sobrevivente de guerra, que decide entrar para a escola quando o governo anuncia um programa de educação para todos. Após ser recusado em algumas instituições por conta da idade avançada, ele finalmente encontra uma professora que o acolhe e transforma sua vida.

Mãos talentosas

Mãos talentosas conta a história real do médico Ben Carson, que ficou famoso mundialmente devido à realização de uma cirurgia bem-sucedida de separação de gêmeos siameses unidos pela cabeça. O filme retrata sua infância de extrema pobreza e muito preconceito sofrido, o que levou a querer abandonar os estudos diversas vezes. Suas notas eram baixas e ele não tinha motivação nenhuma para continuar. No entanto, sua mãe sempre o incentivou e não deixou que ele largasse a escola.

Whiplash: em busca da perfeição

Como o próprio nome diz, o filme Whiplash mostra a obsessão do personagem principal em busca do aperfeiçoamento em sua atividade, que é tocar bateria. Por conta das várias dificuldades encontradas no caminho, a história mostra como a dedicação e a perseverança são essenciais para qualquer um que deseja atingir os objetivos. De acordo com a base de dados do site Late Night Streaming, o filme está disponível nas plataformas Claro Vídeo e Telecine.

Sociedade dos Poetas Mortos

Sociedade dos Poetas Mortos é um filme comumente utilizado nas salas de aulas, justamente por mostrar o poder libertador que a educação tem. A história se passa em um colégio conservador só para meninos, que têm a vida transformada quando começam a ter aula com um professor que desobedece às normas da escola e passa a valorizar a criatividade e a liberdade de criação dos estudantes. Com isso, todos os alunos passam a ver o mundo de outra forma.

Corrida para lugar nenhum

Este documentário mostra a importância de aliar a dedicação aos estudos com os outros aspectos da vida, pois mostra como a pressão por sucesso e produtividade pode gerar transtornos emocionais nos estudantes. Além de te mostrar que tudo deve ser equilibrado, também é um filme muito importante para aprender a estabelecer limites.

Por:VP Digital Media

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...