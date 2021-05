Pará vai abrir quase 7 mil vagas em concursos públicos

11 órgãos do Estado devem anunciar editais no segundo semestre. | Foto:Divulgação

No primeiro momento, a prioridade é concluir os processos que estavam em andamento, mas que chegaram a ser suspensos por decisão do Supremo Tribunal Federal devido à pandemia

Que a pandemia emperrou os sonhos e projetos de muita gente nos últimos meses todo mundo está cansado de saber. Mas assim como a esperança se renova com a chegada das vacinas, os rumos vão se aplumando.

E assim também ocorre no planejamento dos concursos públicos. Para isso, o Governo do Pará deve retomar, ainda este ano, os concursos públicos que tiveram que ser paralisados ou adiados devido os protocolos e normas sanitárias de combate a propagação da covid-19.

Ao todo, o Estado vai ofertar 6.773 vagas. Além dos editais que já estão em andamento na área de segurança, outros 11 órgãos da administração estadual também devem anunciar os certames que estão previstos para o segundo semestre com ofertas para 1.229 vagas nas áreas da gestão administrativa e saúde.

Das 6,7 mil vagas previstas para este ano, mais da metade serão preenchidas com o andamento dos certames para a Polícia Civil e Polícia Militar, que juntas vão ofertam 3.493 vagas para novos servidores da segurança pública. O restante das vagas seguem um cronograma organizado pela Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad).

No primeiro momento, a prioridade é concluir os processos que estavam em andamento, mas que chegaram a ser suspensos por decisão do Supremo Tribunal Federal devido o agravamento em novos casos e mortes pela Covid-19 no mês de março.

A Seplad atualizou na última semana, o cronograma de aplicação das provas dos concursos da Polícia Militar e Polícia Civil.

O primeiro será reaberto no dia 6 de junho com a fase de provas objetivas para os candidatos do sexo masculino que concorrem ao cargo de praça. Já o segundo no dia 21 de junho para o cargo de delegado e, em 4 de julho, para os cargos de escrivão, investigador e papiloscopista.

Além desses, também já estão em andamento os concursos públicos para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que oferta 1.646 vagas para policial penal, e para o Corpo de Bombeiros com 405 vagas.

Outros onze órgãos da administração estadual estão organizando os editais para novos concursos públicos que devem acontecer ainda este ano.

Para o segundo semestre, 144 vagas devem ser ofertadas em concursos para a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), a Procuradoria Geral do Estado (PGE), Auditoria Geral do Estado (AGE), Seplad e Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa).

Os concursos para a área da saúde, deve iniciar com a fase de licitação para escolha da banca organizadora. A previsão é de 905 vagas dividas em quatro órgãos, são eles: Hospital Ophir Loyola, Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e Secretaria de Saúde Pública (Sespa).

Também no final deste ano, mas com previsão de provas em 2022, será aberto o processo para os concursos públicos para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará para seleção de 180 novos servidores.

Por:Diário Online

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...