Papai Noel chega a Santarém em balão

Ação é uma parceria do Sicredi com a Icatu Seguros e dá início à programação natalina do Rio Tapajós Shopping – (Foto:Divulgação)

No dia 5 de novembro, o Sicredi, em parceria com a Icatu Seguros, fez a alegria da criançada em Santarém, com a chegada do Papai Noel, que “desceu do céu” na cidade em um balão. A programação ocorreu no Rio Tapajós Shopping e marcou a inauguração da decoração de Natal do empreendimento. Na sequência, os pequenos puderam tirar fotos com o Bom Velhinho, para entrar no clima natalino.

Até o próximo dia 9 de novembro, das 17h às 20h, quem visitar o Rio Tapajós Shopping poderá retirar o voucher em uma van do Sicredi que estará dentro do shopping e passear no balão, que vai ficar no estacionamento do centro de compras, preso ao chão por cordas, enquanto sobe por cerca de 20 metros, proporcionando às pessoas uma visão panorâmica da cidade. De acordo com a organização da iniciativa, os vouchers são limitados e os passeios só serão realizados se as condições climáticas permitirem, para garantir a segurança de todos.

Para o gerente Regional de Desenvolvimento na Sicredi Grandes Rios MT PA AM, David Rosa, esse é um momento muito especial e que marca o início do período natalino em Santarém. “Somos entusiastas em proporcionar momentos memoráveis para nossas comunidades e convidamos a Icatu para juntos com o Rio Tapajós Shopping oferecermos essa experiência para Santarém e região. Quero convidar toda comunidade para estar conosco neste dia especial, aguardamos vocês!”, declarou.

Nos dias 10 e 11, a ação estará em Alter do Chão, onde também promoverá o voo de balão para os moradores. Os vouchers serão distribuídos na Praça do Çairé, e os passeios ocorrerão das 17h às 20h, e também respeitarão as condições climáticas para garantir a segurança da ação.

Fonte:Ascom Sicredi/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2023/18:03:11

