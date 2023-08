A menos de 2h do início das vendas dos ingressos para Brasil e Bolívia, site segue fora do ar

O duelo entre Brasil e Bolívia será no Mangueirão. (Foto:Roni Moreira/Agência Pará).

O portal disponibilizado para comercialização dos ingressos está em manutenção desde ontem, apesar da grande expectativa para o início das vendas

A partir das 15h desta segunda-feira (21), começa a venda de ingressos para a partida entre Brasil e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo está marcado para o próximo dia 8 de setembro, no Mangueirão, a partir das 21h45. Os ingressos serão comercializados unicamente pela internet, mas faltando menos de duas horas para o início das vendas, o site indicado pela CBF para os torcedores está fora do ar.

Os ingressos serão vendidos através do site https://cbf.eleventickets.com/ mas o torcedor que vai até a home page visualiza uma mensagem, indicando que o site está em manutenção. Os valores dos bilhetes giram entre R$ 100 e R$ 1,6 mil. Apesar do apagão, a página diz que a previsão de retorno será às 15 horas, no exato momento do início das vendas.

Página onde os ingressos serão vendidos. (Reprodução)

Veja os valores dos ingressos de Brasil x Bolívia no Mangueirão

CAT-3 – Arquibancada lado A – Inteira: R$ 200 – Meia: R$ 100

CAT-2 – Arquibancada lado B – Inteira: R$ 300 – Meia: R$ 150

CAT-1 – Cadeira lado A – Inteira: R$ 400 – Meia: R$ 200

CAT-1 – Cadeira lado B – Inteira: R$ 400 – Meia: R$ 200

Camarote (Hospitalidade) Tetra* – R$ 1.000

Camarote (Hospitalidade) Penta* – R$ 1.250

Camarote (Hospitalidade) Hexa* – R$ 1,6 mil.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2023/14:28:04

