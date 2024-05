VÍDEO | Motorista do Porsche fala com voz pastosa antes do acidente

(Foto: Reprodução vídeo)- O empresário Fernando Sastre Filho foi filmado pela namorada do amigo que estava com ele no Porsche momentos antes do acidente na zona leste

Vídeo encaminhado ao Ministério Público de São Paulo (MPSP) mostra o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, falando com a voz pastosa dentro do Porsche minutos antes do acidente que causou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, no dia 31 de março.

As imagens foram divulgadas nesta terça-feira (14/5) pelo portal G1 e, depois, obtidas pelo Metrópoles. A cena foi gravada por Juliana de Toledo Simões, namorada de Marcus Vinicius Machado Rocha, que estava no veículo com Fernando e se feriu gravemente no acidente.

Na filmagem, Giovanna Pinheiro da Silva, namorada de Fernando, pergunta “você quer apanhar?”. Ele responde com a voz pastosa “vamos jogar sinuca”. Na sequência, Juliana pergunta “vamos o que, Fernando?” e ele repete “vou jogar sinuca”. Giovanna então diz: “Eu não! Cê vai sozinho, tchau. Eu vou embora com eles”. E a porta do Porsche é fechada.

Prisão

O motorista do Porsche teve prisão preventiva determinada pela Justiça na última sexta-feira (3/5). O empresário passou o fim de semana foragido, se apresentou à Polícia Civil na segunda (6/5) e aguarda transferência para o Presídio 2 de Tremembé, no interior de São Paulo, conhecido como “Cadeia dos Famosos”, por abrigar presos envolvidos em crimes de grande repercussão.

Fernando Filho é réu por homicídio qualificado e lesão corporal gravíssima. O motorista de aplicativo dirigia um Renault Sandero morreu logo após a colisão. A outra vítima é o estudante Marcus Vinicius Machado Rocha, 22 anos, carona no Porsche — fraturou quatro costelas, precisou ser hospitalizado e perdeu o baço.

Apresentando sinais de embriaguez, Fernando Filho recebeu permissão dos PMs para ir embora, sem fazer o teste do bafômetro. Os policiais também são alvos de investigação.

Câmeras de monitoramento flagraram o empresário dirigindo o Porsche, avaliado em mais de R$ 1 milhão, em altíssima velocidade quando bateu na traseira do carro de Ornaldo.

Investigação do Porsche

Laudo do Instituto de Criminalística apontou que a velocidade média do Porsche era de 156 km/h. Quando se apresentou à polícia, contudo, mais de 36 horas após o acidente, o empresário disse que estava “um pouco acima da velocidade máxima permitida”, que é de 50 km/h.

À polícia, o amigo que estava no Porsche disse que Fernando Filho havia ingerido bebida alcóolica antes, contrariando o depoimento do empresário.

Antes do acidente, os amigos e suas respectivas namoradas foram a um restaurante, onde o grupo consumiu nove drinques, e depois a uma casa de pôquer, com open bar.

A análise das imagens das câmeras corporais dos PMs que atenderam a ocorrência mostra o momento em que Fernando Filho é liberado do local do acidente junto com a mãe, sob a justificativa de que iria procurar atendimento médico.

