Polícia Federal divulga edital de concurso com 192 vagas e salários de até R$ 11 mil

A Polícia Federal divulgou na última sexta-feira (25) o edital do novo concurso público que oferece 192 vagas, com remuneração inicial de até R$ 11 mil. O edital completo, com todas as regras e detalhes do certame, está disponível na página oficial do concurso, no site do Cebraspe.

O processo seletivo será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e contempla oportunidades para candidatos de níveis médio e superior. Entre os cargos disponíveis estão Agente Administrativo, Administrador, Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Estatístico, Farmacêutico, Médicos em diversas especialidades, Nutricionista, Psicólogos, Técnico em Assuntos Educacionais e Técnico em Comunicação Social. As remunerações iniciais variam entre R$ 7.444,80 e R$ 11.070,93, dependendo da função.

As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 29 de abril e se encerram às 18h do dia 21 de maio de 2025, pelo horário de Brasília, no site oficial do Cebraspe . A taxa de inscrição é de R$ 90,00 para cargos de nível médio e de R$ 110,00 para cargos de nível superior. Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 29 de abril e 5 de maio.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para serem aplicadas no dia 29 de junho de 2025, nas 27 capitais brasileiras. O processo seletivo ainda inclui avaliação biopsicossocial para candidatos às vagas reservadas para pessoas com deficiência, procedimento de heteroidentificação complementar para candidatos negros, além de avaliação médica para comprovar aptidão física e mental para o exercício do cargo.

O concurso público terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Segundo a Polícia Federal, o objetivo é fortalecer a área administrativa da instituição, que desempenha funções estratégicas para o seu funcionamento.

Para mais informações sobre o cronograma, cargos, salários e etapas do concurso, os interessados devem consultar o edital oficial, que permanece disponível no site do Cebraspe.

