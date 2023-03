‘A voz do rádio’: Morre radialista Santino Soares, aos 71 anos

Radialista Santino Soares fotografou o primeiro rádio que produziu e o último rádio que adquiriu — Foto: Reprodução/Rede Social.

Santino é um dos grandes nomes do rádio paraense com 53 anos de carreira.

Morreu no início da tarde deste domingo (26) o radialista Santino Soares, aos 71 anos. Ele estava na UTI do Hospital Ophir Loyola e na madrugada deste domingo teve uma primeira parada cardíaca. Na segunda, não resistiu.

De acordo com a mulher do radialista, Susana Soares, ele adoeceu na sexta-feira e no sábado (25) foi internado na Unidade de Terapia Intensiva do Ophir Loyola.

O velório será na Primeira Igreja Batista do Pará (Av. Assis de Vasconcelos, 817 – Campina, Belém), a partir das 17h.

Carreira de locutor começou aos 18 anos

Santino nasceu em Juruti, no oeste paraense, e começou a trabalhar na Rádio em Santarém. Chegou a comandar o programa “Show da Tarde”, na Rádio Rural, nos anos de 1970, aos 18 anos, após um concurso para locutor. No final da década, ele se mudou para a capital do Pará.

Soares consagrou-se como uma das vozes mais marcantes da Rádio Liberal, onde comandou, dentre outros programas, o “Bom Dia Cidadão”. Além do amor pelo rádio, o radialista se formou em Sociologia pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Santino atuou por 53 anos como radialista.

“Tive o privilégio de ser estagiário dele no início dos anos 2000. Ele me impressionou muito por ser um homem muito intelectualizado, diria mesmo refinado nas ideias e no trato com todos no meio do rádio, tradicionalmente mais popular e informal. Santino é o que se chama de Gentleman. Trazia muita informação qualificada e tinha um quadro onde os advogados tiravam dúvidas do público, e promovia um debate por dia com temas de interesse público”, comentou o jornalista Alexandre Lins.

No último dia 16, Santino chegou a compartilhar nas redes sociais o novo projeto que havia começado: a fotografia.

“Durante mais de 53 anos ininterruptos atuando no Rádio sempre ouvi essa frase dos colegas de jornais e TV – Uma Imagem Vale por Mil Palavras -. Eu que espalhei milhares e milhares de palavras no éter – como diriam os radialistas de outrora, ao me aposentar, decidi pouco falar e tentar muito dizer por intermédio da fotografia. Esse é meu novo projeto profissional. Minha meta é mostrar, o que me for possível, a Amazônia ao mundo, mas principalmente a brasileiros de outras regiões, sem esquecer os nortistas tal qual a mim. Conto com sua ajuda e as bênçãos de Deus”.

Santino também atuava no Tribunal de Contas do Estado (TCE), órgão que emitiu nota de pesar pelo falecimento do radialista.

Leia a nota na íntegra:

“A voz do rádio”. Esta é uma das muitas referências que se ouve ao falar de Santino Soares, radialista, locutor e sociólogo que faleceu, aos 71 anos, neste domingo (26) em Belém. Nascido em Juruti, Santino Soares começou na rádio em Santarém, mais precisamente no dia 13 de agosto de 1970. Apresentou o Show da Tarde, foi âncora da Rádio O Liberal CBN Belém e atualmente trabalhava para a agência que presta serviços para o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA). Além de profissional competente e experiente, Santino sempre foi um ser humano habilidoso no trato com as pessoas. Esposo amável, pai zeloso e avô carinhoso. Um colega de trabalho generoso, sempre disposto a colaborar com a equipe. A Presidente do TCE-PA, Conselheira Rosa Egídia, em nome da instituição, solidariza-se com toda a família, amigos e fãs deste grande profissional. Santino Soares deixa como legado ensinamentos preciosos para todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Foi, e sempre será, uma referência para a comunicação paraense”.

Por:Jornal Folha do Progresso em 27/03/2023/09:57:18/ Com informações de Lissa de Alexandria, g1 Pará — Belém.

