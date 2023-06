Polícia prende homem suspeito de sequestrar e estuprar menina de 12 anos; mulher é procurada

Homem foi preso e confessou o sequestro (Foto:Reprodução / Vídeo / Portal Metrópoles).

Menina é sobrinha de um policial militar de Goiás e estava algemada na cama. Ela foi sequestrada na tarde de quarta-feira (28), na saída da escola

A Polícia Militar de Goiás prendeu, na noite desta quarta-feira (28), na Asa Norte, um homem suspeito de sequestrar e estuprar uma menina de 12 anos. Ela foi abordada e sequestrada por volta das 12h30, quando saia da escola, em Valparaíso (GO), entorno do Distrito Federal. Por volta das 18h, sem ter notícias da menina, o tio da vítima, que é policial militar goiano, acionou o Serviço de Inteligência da corporação, que refez os caminhos da garota, da escola até a casa. Câmeras de segurança que ficam próximas à residência mostraram o veículo descrito por testemunhas como sendo o usado no crime, um Fort Ecosport de cor preta.

Os policiais do 20º Batalhão da PMGO, em Valparaíso, acionaram a Polícia Militar do DF, que por meio da placa do veículo idenficou o endereço dos criminosos. Chegando ao apartamento do suspeito, o homem que atendeu a porta confessou que teria sequestrado a garota. A vítima foi encontrada algemada, ao pé de uma cama, dentro do imóvel. Ela estava bastante machucada, com sinais de violência sexual e precisou ser levada a um hospital para receber atendimento.

De acordo com o relato da garota, dentro do veículo usado no sequestro também estava uma mulher, que é procurada pela polícia. Os sequestradores pararam o automóvel na altura da Cidade Ocidental, também no Entorno de Brasília, e colocaram a menina dentro de uma mala, onde foi mantida até chegarem ao apartamento.

A menina relatou ainda que o criminoso a molestou, tocando-lhe as partes íntimas, e a obrigou a acariciar os órgãos genitais dele, enquanto era filmada. Segundo ela, as imagens foram enviadas para a mulher, que participou do crime.

No apartamento do suspeito, a política encontro DVDS e revistas com conteúdos pornográficos. O material foi apreendido. O caso está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Polícia Civil do DF (Área Central).

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/06/2023/09:47:04

