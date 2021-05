PF dá flagrante e encontra tabletes de maconha em navio de passageiros

(Foto:Reprodução) – Inicialmente a bagagem foi encontrada desacompanhada, mas através de entrevistas realizadas pelos policiais, o dono da bagagem foi rapidamente identificado

A Polícia Federal, em conjunto com a Força Nacional de Segurança Pública, encontrou na tarde da última quinta-feira (13) cinco tabletes de maconha, aparentemente do tipo Skunk, durante trabalho de fiscalização no porto de Óbidos, no oeste do estado.

A fiscalização de rotina, que faz parte da Operação Fronteira Segura, foi realizada em um navio que faz a linha Manaus-Belém. A droga estava na bagagem de um passageiro. As informações são da Polícia Federal de Santarém.

Inicialmente a bagagem foi encontrada desacompanhada, mas através de entrevistas realizadas pelos policiais, o dono da bagagem foi rapidamente identificado e sem oferecer resistência acabou confessando ser o proprietário e que havia sido contratado para trazer o material até a capital paraense.

A droga foi apreendida na Delegacia de Polícia Federal de Santarém, onde se aferiu o peso total de 5,615 Kg.

Ao passageiro, foi dada voz de prisão no momento da abordagem. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Santarém para formalização do flagrante onde foi indiciado pelo artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 que prevê pena de reclusão de 5 a 15 anos e multa. Encerrado o procedimento, o preso foi levado ao presídio sediado em Santarém para custódia.

