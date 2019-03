Ação integrada da Polícia Militar e Polícia Civil desvenda crime ocorrido em Cachoeira da Serra

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Delegado Francimar juntamente com o Sargento Pires e a guarnição da Cachoeira da Serra acabaram de localizar o Corpo do desaparecido. O local é de difícil acesso, a vítima estava jogada dentro de um igarapé. A moto foi jogada no meio de uma área de pastagens.

Em missão conjunta das Polícia Civil e Militar de Castelo de Sonhos, resultou na Prisão de LEANDRO CARLOS DA SILVA, acusado de assassinar o Sr. Antônio Sivieri Sobrinho, na Vicinal da Bucha no Distrito de Cachoeira da Serra, Distrito Altamira. António Sivieri está desaparecido desde sexta feira, 08/03/19. Após receber voz de prisão e ser conduzido para Castelo de Sonhos, LEANDRO CARLOS confessou o crime e nos informou que matou seu companheiro a golpes de faca, após uma discussão. Com o acusado foi encontrado uma espingarda calibre 16 e outra calibre 28, além de 10 cartuchos cal 28 intactos e 06 deflagrados.

O crime teria acontecido no dia 8 de março de 2019, na Vicinal da Bucha no Distrito de Cachoeira da Serra distrito da cidade de Altamira.

